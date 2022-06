Fallecen dos empleados chinos al perder el control de auto eléctrico

Anuncios Google

La empresa informó que uno de sus empleados y un técnico perdieron el control del vehículo en una zona de aparcamiento, tras lo cual el auto rompió las ventanas y acabó en el suelo.

El fabricante confirmó el accidente a través de la plataforma china Weibo y declaró que, en las primeras investigaciones, no se ha detectado ninguna falla en el auto.

«Basándonos en el análisis de la situación en el lugar de los hechos, podemos confirmar de forma preliminar que se trata de un accidente y que no está relacionado con el propio vehículo», dice el comunicado.

