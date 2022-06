Exfutbolista brasileño se declara bisexual

Anuncios Google

El exfutbolista Richarlyson se convirtió este viernes en el primer jugador que actuó en la primera división de Brasil y en la Seleção en declararse públicamente bisexual.

Blom

Respeito

Igualdade

Inclusão https://t.co/WzuNcdazss — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 24, 2022

“Toda mi vida me han preguntado si soy gay. Ya tuve relaciones con hombres y mujeres. Pero hoy, y ésa será la noticia que será publicada, digo: ‘Richarlyson es bisexual’”, señaló el exfutbolista del Sao Paulo en un podcast sobre homofobia y machismo en el fútbol brasileño.

Richarlyson espera que su posicionamiento sirva para, de alguna forma, abordar seriamente la homofobia en el fútbol, aunque cree que “el mundo no está preparado para tener esa discusión y lidiar con naturalidad” ese flagelo.

“Hay una cuestión más importante, hay gente muriendo. Brasil es el país que más mata homosexuales. Y estamos aquí hablando de fútbol, ok, pero el fútbol es algo pequeñito. ‘Ah, pero tu discurso puede ayudar’. No, no ayudará. ¡¿Quién es Richarlyson, por el amor de Dios?! Soy un mero ciudadano común”, apuntó.

El exvolante, primer futbolista que jugó en la Primera División del Campeonato Brasileño y en la selección en hablar abiertamente sobre su condición sexual, lamentó que sus palabras “no moverán montañas para que acabe la homofobia en el fútbol”, aunque resaltó su importancia para crear conciencia.

Cactus24//25-06-2022