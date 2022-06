Profesor «le cae a correazos» a un estudiante por hacerle bullying a otro alumno

Anuncios Google

El docente lo golpeó con una correa en plena hora de clases en el colegio San Felipe, ubicado en la ciudad de Piura, y las imágenes del hecho fueron rápidamente viralizadas en redes sociales.

«No toleraremos actos de acoso o maltrato escolar entre alumnos, nuestro deber es educar y no permitir abusos de este tipo», comunicó el director.

“Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso por los dizques derechos humanos, pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso… No me arrepiento de nada”, manifestó días atrás, antes de ser absuelto por los directivos de la Institución Educativa el profesor.