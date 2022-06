Niño muere tras quedar encerrado por horas en auto mientras familia  preparaba una fiesta

Anuncios Google

Un niño de cinco años murió encerrado en un vehículo, en el condado de Harris en Houston, Texas, víctima de las altas temperaturas que se registran en algunas ciudades de Estados Unidos.

El alguacil dijo luego a que la madre se distrajo cuando llegó a la casa tras hacer unas compras para una fiesta familiar y al parecer «se le olvidó» el menor, que quedó en el asiento trasero del vehículo.

El alguacil explicó a los medios que cuando madre e hija se bajaron del vehículo asumieron que el niño también lo hizo.

“Salió y después de un par de horas fue cuando pudo darse cuenta de que el niño, de 5 años, estaba dentro del carro; corrió para tratar de rescatarlo pero ya era muy tarde, el niño ya había muerto”, indicó Ed González, sheriff del condad Harris.

El menor, según la policía, pasó entre dos y tres horas en el auto bajo el intenso calor y fue hallado sin vida aún asegurado en su silla infantil.

“En el carro que tienen, el niño ya se sabía desabrochar y salir del auto, abrir la puerta y todo pero no sé por qué en este carro, en esta ocasión, no lo hizo, es un carro diferente, no sabemos si se confundió o se quedó dormido”, continuó el sherif González.

Cactus24//23-06-2022