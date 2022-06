Niño de siete años murió ahogado en Lara

Anuncios Google

La invitación de su amigo a jugar se tiñó de luto, porque a pocas horas se conoció la muerte del niño de siete años, ahogado en una laguna de Quíbor, estado Lara.

Fue reportado ante los Bomberos de Jiménez, pero el rescate terminó con el cuerpo de la víctima y la presencia de funcionarios del Cicpc para las investigaciones.

Su madre comentó a los funcionarios que no tuvo desconfianza y no sabía mayores detalles, porque acostumbraban a salir juntos. En horas de la mañana recibieron al vecino de 13 años, quien solicitaba a su pequeño hijo para jugar. Pero no informaron hacía donde se dirigían, por lo que desconocen si estuvieron previamente en otro sitio y luego se trasladaron hasta la laguna de una reconocida empresa de Quíbor.

La mañana transcurría con normalidad y la madre de la víctima ignoraba que en ese largo camino, por una zona xerófila, sería el último destino de su hijo. Ese camino agreste conducía a la laguna, donde se concentraron los gritos de desesperación de familiares, aguardando las esperanzas por el rescate del niño., narra La Prensa de Lara.

Los vecinos compartían esa angustia, mientras el adolescente se negaba a aceptar este desenlace fatal. Las unidades de los bomberos irrumpieron por ese improvisado camino de tierra y llegaron a poco tiempo del reporte. No perdieron ni un instante y se dispusieron con los implementos de rescate, hasta dar con el cuerpo del niño.

Se trata de la segunda víctima por inmersión en la entidad, luego del niño de 8 años que se ahogó en una quebrada de Carora, el pasado 14 de junio.

