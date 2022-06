Liberan en Camboya a la mantarraya más grande del mundo

Anuncios Google

Un equipo de biólogos fue testigo de cómo una mantarraya gigante fue liberada en Camboya. Con 300 kilos y cuatro metros de largo el pez fue liberado sobre la superficie del Río Mekong.

Éste es el ejemplar más masivo encontrado hasta ahora de la especie Urogymnus polylepis, una de las especies más grandes de mantarrayas en Asia y Oceanía. Su liberación se considera un paso adelante en los esfuerzos de conservación nacionales. Ésta es la razón.

Aunque las mantarrayas gigantes asiáticas tienen una púa altamente venenosa al contacto con la piel, no representan una amenaza para los seres humanos. Por lo general, según documenta The New York Times, son animales apacibles. Tanto así, que los pescadores camboyanos las consideran como una fuente de proteína barata. Por ello, además, varios platillos locales están basados en carne de mantarraya gigante.

Dada la cercanía que los pescadores locales tienen con la especie, cuando se avistó a este ejemplar gigantesco, la comunidad alertó al doctor en biología Zeb Hogan, quien por décadas había estado buscando al pez de agua dulce más grande del mundo. Fue entonces que el especialista intervino, en colaboración con su equipo de investigadores delProyecto Wonders of the Mekong.

Una zona de cría natural para mantarrayas gigantes

Los investigadores confirmaron que el ejemplar encontrado era hembra. Con base en la información de los pescadores locales, se sabe que otros animales de esas dimensiones habitan el Río Mekong. Por esta razón, Hogan y su equipo piensan que entre las aguas dulces podría encontrarse un ‘punto importante de cría’ para la mantarraya gigante de Camboya.

