Destituyen secretario de comunas, Yoel Acosta

Anuncios Google

Blom

«Yo estaba esperando esto desde hace mucho tiempo, más bien me había extrañado que no me han sacado antes», dijo Yoel Acosta, quien asumió la secretaria de Comunas en el estado Falcón, informado de su despido recientemente.

Acosta admitió que el gobernador de Falcón no le dió explicación sobre su destitución. «Yo no sé por qué me voy, simplemente cumplo instrucciones del gobernador», dijo.

Agregó que la política del «poder popular» ha fracaso en la entidad. «Yo creo que aquí falta mucho por recorrer para conformar el poder popular».

Cuestionó que el Estado está dirigido por «los vivos» -refiriéndose a nuevas caras políticas en el gobierno- y lleno de burocracia.

Yoel dice que los representantes oficialistas traicionaron el legado de Chávez.

Concejos comunales en la costa de Falcón, en un video grabado, rechazaron la destitución de Yoel. Consideran que la decisión del ejecutivo regional “no es respetuosa”.

En redes sociales, una plataforma con miles de seguidores, aseguró que Yoel Acosta filtró una acusación de corrupción contra el presidente del Consejo Legislativo del Estado Falcón, Ulises Daal. Yoel desmintió.