EEUU eliminó sanción al extesorero venezolano Carlos Malpica Flores

Anuncios Google

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos excluyó de la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) este viernes 17 de junio a Carlos Erik Malpica Flores.

Blom

Así lo dio a conocer es viernes de junio el portal del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos:

Se ha realizado la siguiente eliminación en la lista SDN de la OFAC: MALPICA FLORES, Carlos Erik, Naguanagua, Carabobo, Venezuela; Fecha de nacimiento 17 de septiembre de 1972; Género masculino; Cédula No. 11810943; Ex Tesorero Nacional de Venezuela; Ex vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA); Ex Comisionado Presidencial para Asuntos Económicos y Financieros (individual) [VENEZUELA].

CACTUS24 17-06-22