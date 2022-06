Golpeó a su esposa en plena fiesta de boda porque no soportó perder un juego con los invitados

Anuncios Google

De acuerdo a lo que se puede observar, ambos suben al escenario de su evento invitados por el animador, quien los insta a completar un juego.

Los dos desarrollan la dinámica y, sobre el final, todo indica que es ella quien logra completarla primero, levantando la mano y siendo aplaudida por los asistentes.

Por su lado, el esposo termina segundos después, también levanta la mano y, sin que nadie lo advirtiera, golpea a su esposa en la cabeza ante la vista del resto.

Tras el aberrante hecho se le observa impávido mirando hacia el frente, mientras que la muchacha es retirada del lugar por otra persona, presuntamente de su familia.

Más preocupante aún es observar que nadie en la fiesta reacciona ante el hecho. Es más, el sujeto que estaba al lado del novio incluso lanza una especie de risa nerviosa.

In Uzbekistan, groom hit the bride right at the wedding in front if guests, relatives, families from both sides. Noone stopped him, noone to defend her.

Footage shows the couple participated in game, after which he hit her.

We need an @WomanTreaty urgently pic.twitter.com/rgjtc4qM2W

— Leila Nazgul Seiitbek💙💛🇰🇬🌻 (@l_seiitbek) June 12, 2022