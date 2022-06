La inmortalidad es matemáticamente imposible, según la ciencia

Anuncios Google

Los seres humanos parecen estar obsesionados con la idea de la inmortalidad, y su fijación de larga data con ella ha sido parte de las narrativas culturales, apareciendo en la antigua epopeya Mahabharata , la exitosa serie de fantasía Harry Potter y The Man from Earth , entre muchos otros. El deseo de nuestra especie de ser inmortales ha llevado a científicos y empresas a investigar la longevidad y engañar a la muerte.

Un estudio publicado hace algunos años en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences afirmó, a través de una ecuación matemática, que es imposible detener el envejecimiento en los organismos multicelulares, que incluyen a los humanos, llevando el debate de la inmortalidad a un posible final.

Según el estudio, titulado Competencia intercelular e inevitabilidad del envejecimiento multicelular, el cuerpo humano pasa por dos cambios importantes a nivel celular a medida que envejece: primero, la función de las células se apaga, haciéndolas lentas y segundo, las células se vuelven cada vez más cancerosas con años. Los investigadores de la Universidad de Arizona, que realizaron el estudio, encontraron que controlar cualquiera de estos procesos mejorará el otro. Esto significa que un ser humano tiene que morir por un crecimiento canceroso en su cuerpo o por la falla de las células, lo que eventualmente conducirá a la disfunción de los órganos.

Este destino no está marcado a fuego para todos los seres vivos. Existen contados organismos como la medusa Turritopsis dohrnii que son biológicamente inmortales. Es decir, no envejecen y podrían vivir, en teoría, eternamente si ninguna amenaza externa pusiera fin a su vida.

En un informe en Phys.org, Paul Nelson, autor principal del estudio, dice: «A medida que envejece, la mayoría de sus células se reducen y pierden funciones, y también dejan de crecer».

El organismo humano no tiene la capacidad para evitar el envejecimiento y regenerarse a sí mismo indefinidamente. Llega un momento en el que la acumulación de daños a distintos niveles: en moléculas (como el ADN), en células, en tejidos y en órganos/sistemas termina poniendo fin a la vida.

No todos los seres vivos pueden morir

Los científicos se han preguntado por qué la naturaleza no ha seleccionado ninguna forma de vida para ser inmortal, si era una posibilidad. Hay ejemplos de árboles longevos como el pino cónico, que crece en las partes áridas de los EE. UU. y puede vivir 5000 años, y el gusano redondo C elegans, que puede entrar en coma durante cuatro meses y volver a la vida. . Pero ningún ser vivo vive para siempre.

Los científicos han investigado este posible descuido de la selección natural, estudiando por qué la naturaleza o la evolución no han eliminado por completo el proceso de envejecimiento. La investigación actual sobre el tema se basa en la hipótesis de que la ciencia puede triunfar sobre el envejecimiento, al menos en teoría. La salida práctica, dicen los científicos, es hacer que las células sean más sanas y luego impulsar la selección natural para elegir entre células sanas sobre células que no funcionan.

Inmortalidad funcional

Hemos observado algunos organismos multicelulares que son funcionalmente inmortales. La hidra, una especie de invertebrado, está formada por células madre que reemplazan constantemente las células viejas por otras nuevas, lo que ralentiza o incluso detiene el proceso de envejecimiento. Desafortunadamente, este tipo de reposición es más manejable en pequeños invertebrados sin órganos. Los cuerpos humanos son demasiado complejos, aunque ha habido casos en los que las células humanas pueden replicarse indefinidamente.

Las células HeLa pertenecían a una donante de células llamada Henrietta Lacks. Los médicos recolectaron muestras de tejido durante su tratamiento contra el cáncer de cuello uterino y entregaron algunas de esas muestras a los investigadores. Hasta el día de hoy, las células HeLa son la única línea de células humanas conocidas por la ciencia que ha podido reproducirse indefinidamente. Si bien Lacks murió en 1951, sus células siguen vivas y se han convertido en una herramienta invaluable en la investigación científica.

¿Seremos inmortales alguna vez?

¿Pueden los humanos dejar de envejecer? Actualmente, la respuesta es no. Seguiremos buscando formas de conservar nuestra juventud y retrasar el proceso de envejecimiento, pero tal como está, la existencia humana en este planeta es finita. Todo lo que podemos hacer es aprovecharlo al máximo.

Cactus24//15-06-2022