Captan momento en que maestras maltratan a niños de preescolar

Anuncios Google

En las imágenes se puede observar a una de las profesoras pisando los dedos de uno de los pequeños y golpeando a otro con su rodilla por la espalda. En tanto, se ve que la otra maestra empuja con sus dedos la cabeza de un niño hacia atrás.

Blom

Gloria Barghi, madre de uno de los niños de la clase de tres años en esa escuela, entró a revisar a su hijo en la transmisión en vivo del aula.

De acuerdo con el señor y la señora Barghi, tiempo después de que su hijo ingresó al preescolar Parker-Chase, su comportamiento cambió.

“Recuerdo ahora las cosas que me dijo, creo que mi hijo estaba tratando de decirme todo el tiempo que no le gustaban los maestros, que no quería ir al colegio, que lloraba por ir al colegio”, expresó Barghi.

2 Roswell preschool teachers in Roswell,GA are facing child cruelty charges Zeina,Alostwani 40 & Soriana,Briceno 19 were taken into custody Monday 🚨🚔 pic.twitter.com/RhcmV96kc1 — SOHOOD NEWS 24-7 🧨🔥🔥🔥 (@7Sohood) June 9, 2022

Cactus24//09-06-2022