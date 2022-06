Shakira quiso volver con Piqué hasta en dos ocasiones

Anuncios Google

Según se ha podido saber que, a pesar de que la decisión ya está tomada, Shakira intentó volver con Piqué, hasta en dos ocasiones. Insisten en que el amor que siente por él es cegador y que, a pesar del sufrimiento que se refleja en su último single, Te felicito, tenía la esperanza de poder retomar desde la herida, como sí ocurrió en el pasado.

Esta vez no fue posible. Gerard ha creado un nuevo mundo en el que Shakira ya no tiene plaza. Es cierto que la situación no es reciente, sino que viene de lejos.

Tanto es así que hubo reporteros gráficos y periodistas que en marzo de este año comentaron en corrillos periodísticos que él empezaba a beber los vientos por otra mujer y que la historia de amor con la intérprete de Waka waka se había resquebrajado.

Hay mucho por contar. Aunque todavía es pronto para saber cuáles serán los siguientes pasos, hay quien aventura que Shakira podría fijar su residencia fuera de España.

Si sus intenciones son reales, no lo tendrá fácil, pues tendrá que ponerse de acuerdo con Piqué: «El domicilio familiar está en España, esto significa que cualquier cambio de residencia de los hijos que tienen en común tiene que ser consensuado, reseña la información de 20minutos.

Cactus24//07-06-2022