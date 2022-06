Ex conejitas revelan el oscuro mundo del tráfico y abuso sexual: Podemos hablar porque Hugh Hefner está muerto

Anuncios Google

Por décadas el imperio de explotación sexual que desencadenó Playboy pasó “desapercibido” por una sociedad que no cuestionó y solapó la cultura de las “conejitas”. Y ante la muerte de su creador, Hugh Hefner se conocen los abusos cometidos a cientos de integrantes que decidieron revelar el horror vivido al lado del magnate estadounidense.

La docuserie realizada por la cineasta Alexandra Dean y titulada “Secretos de Playboy” se estrena el 19 de junio en Latinoamérica, y recoge los testimonios de las mujeres que vivieron en la mansión del empresario y que representaron una red de violencia contra todas las que formaron parte de este negocio que se inició con la publicación de la revista.

A medida que iba entrevistando mujeres, comenzaron a hacerle confesiones que la sorprendieron y horrorizaron. “Me di cuenta de que era como la frase sobre Las Vegas: lo que pasa en la Mansión de Playboy, se queda en la Mansión de Playboy. Se pensaba que era un ‘patio de recreos’ para adultos donde la gente realmente podía divertirse. Y en la medida en que eso era cierto, yo no tenía ningún problema con Playboy, si las personas se divierten consensualmente y se sienten libres. Pero el problema es que estaban destruyendo a la gente, y solo había ciertas personas que la estaban pasando muy bien, mientras que otras estaban siendo tratadas como animales. Por eso, a veces uno no tiene más remedio que reventar la hermosa burbuja para mostrar lo que pasa en su interior”.

La productora cinematográfica sostiene que Hugh Hefner justificó toda la sexualización de la mujer como “empoderamiento femenino”.

“Creo que Playboy sigue siendo un símbolo de liberación sexual. Todavía ves a las mujeres usar el conejito para simbolizar que se sienten libres en un sentido sexual. Y creo que la razón por la que Playboy se mantuvo tan poderoso durante tanto tiempo es porque nosotros, como cultura, necesitábamos un poco de liberación”, analizó Alexandra Deam.

Uno de esos testimonios está resaltado en la voz de Miki García, ex Playmate y directora de Playmate Promotions entre los años 1973 y 1982.

La ejecutiva calificó el mundo de Hugh Hefner como una secta, al desvelar cómo se inició en la empresa. Al poco tiempo de entrar la convencieron de hacer posados desnudos para la revista, pese a que al principio dijo no, lo que le trajo problemas en su familia en su juventud.

García cuenta en el documental cómo tuvo que acostarse con Hefner, tras insistir en meterla en su cama, aclarando que accedió después de negarse tres veces, pero que “él no la forzó”.

“Only Fans es el Playboy de hoy”, advierte. “Tiene una maquinaria financiera enorme. Y lo que le pide a la gente que haga es cada vez más peligroso para la gente que está en esa plataforma. Mucha gente siente ahora que tiene control sobre su propia imagen aquí. Pero recientemente me enteré de que hay traficantes que usan Only Fans y hacen que las personas sientan que están en control cuando en realidad no es así. Las personas realmente tienen que saber que tienen que protegerse a sí mismas. Hay que entender que esas imágenes en internet van a estar ahí de por vida y hay que poder controlarlas”.

