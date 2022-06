Texas| Jefe de policía de Uvalde no tenía radio durante tiroteo en escuela

Anuncios Google

La agencia estatal que investiga el tiroteo masivo en una escuela primaria en Uvalde determinó que el comandante que enfrenta críticas por la lenta respuesta policial no llevaba un radio mientras se desarrollaba la masacre, dijo el viernes un senador estatal de Texas.

El senador Roland Gutiérrez dijo a The Associated Press en una breve entrevista telefónica que un funcionario del Departamento de Seguridad Pública de Texas le dijo que el jefe de policía del distrito escolar, Pete Arredondo , no tenía radio durante el ataque del 24 de mayo por un hombre armado solitario en la escuela primaria Robb que dejó 19 estudiantes. y dos profesores muertos. Diecisiete personas más resultaron heridas.

Las autoridades no han dicho cómo Arredondo se comunicaba con otros agentes del orden público en el lugar, incluidos los más de una docena de agentes que esperaban en un momento fuera del salón de clases donde se escondía el pistolero. Arredondo dirige el pequeño departamento del distrito y estuvo a cargo de la respuesta de varias agencias al tiroteo.

No ha respondido a múltiples solicitudes de entrevistas de AP desde el ataque, incluido un mensaje telefónico que se le dejó a la policía del distrito el viernes.

La radio aparentemente desaparecida es el último detalle que subraya las preocupaciones sobre cómo la policía manejó el tiroteo y por qué no confrontaron al pistolero más rápido, incluso cuando los padres angustiados afuera de la escuela instaron a los oficiales a entrar. El Departamento de Justicia ha dicho que revisará la respuesta de las fuerzas del orden.

Focus se dirigió al jefe en los últimos días después de que Steven McCraw, el jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que Arredondo creía que el tiroteo activo se había convertido en una situación de rehenes, y que tomó la “decisión equivocada” de no ordenar a los oficiales que Irrumpe en el aula más rápidamente para enfrentar al pistolero.

