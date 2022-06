Musk prohíbe a los empleados de Tesla trabajar de forma remota

Anuncios Google

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, habría enviado al personal ejecutivo de la empresa un correo electrónico con el asunto ‘El trabajo remoto ya no es aceptable’.

«Cualquiera que desee trabajar de manera remota debe pasar en la oficina un mínimo (y me refiero a ‘mínimo’) de 40 horas por semana o irse de Tesla. Esto es menos de lo que les pedimos a los trabajadores de las fábricas», rezaba el correo, cuya autenticidad no ha sido confirmada. El ‘mail’ habría sido enviado este martes, y tras filtrarse no tardó en divulgarse en las redes sociales.

En el correo, el jefe del fabricante de autos eléctricos también habría precisado que «la ‘oficina’ debe ser una oficina principal de Tesla, no una sucursal remota que no esté relacionada con las funciones del trabajo, por ejemplo, ser responsable de las relaciones humanas en la fábrica de Fremont, pero tener su oficina en otro estado».

El mensaje también señala que aquellos empleados a los que les resulte «imposible» cumplir con este requisito deberán acordar su situación con el propio Musk, quien «revisará y aprobará esas excepciones directamente».

Asimismo, en un segundo correo, el magnate supuestamente explicó por qué no está a favor del trabajo remoto. «Cuanto más grande seas, más visible debe ser tu presencia. Por eso viví tanto en la fábrica, para que los que estaban en la línea pudieran verme trabajando junto a ellos. Si no lo hubiera hecho, hace mucho tiempo que Tesla habría quebrado», reza otro mensaje.

«Por supuesto, hay empresas que no requieren esto, pero ¿cuándo fue la última vez que sacaron un gran nuevo producto? Hace ya un tiempo», concluyó.

La reacción de Musk

Después de que el contenido del ‘mail’ se hiciera público, los internautas no tardaron en dirigirse al empresario con preguntas a respecto. «Oye, Elon, mucha gente está hablando de este correo electrónico filtrado, ¿algún comentario adicional para las personas que piensan que ir al trabajo es un concepto anticuado?», le escribió un usuario de Twitter.

En respuesta, Musk ni desmintió ni confirmó la veracidad del mensaje, pero aconsejó que tales personas «deberían fingir que trabajan en otro lugar».

