Video|Pastor fue acusado frente a su congregación de violar a joven de 16 años

Bobi Gephart, de 43 años, irrumpió en el escenario en medio de un sermón del pastor John Lowe II, de 65 años, líder de la iglesia cristiana New Life, para señalarlo por aprovecharse de ella cuando apenas era una adolescente.

Ella tenía 16 años, la edad legal de consentimiento en el estado, y él tenía 38 en el momento del hecho.

John Lowe II, an Indiana church pastor, told his congregation Sunday he had committed adultery about 20 years ago

A few moments later, a woman stepped forward from the audience and said he sexually assaulted her when she was 16 years old https://t.co/H7ms8LciJq pic.twitter.com/W220TXz34F

— philip lewis (@Phil_Lewis_) May 24, 2022