MP investiga a directora de colegio en Maracaibo por agresión a estudiante de 5to grado (Vídeo)

Anuncios Google

La fiscalía 33 del Ministerio Público del Zulia, investigará a la directora del Colegio Marco Tulio Andrade, ubicado en La Limpia, Maracaibo, por presuntamente agredir a un estudiante de 5to grado.

Blom

En vídeo difundido por redes sociales, grabado por la representante del escolar, el estudiante narra delante de la directora del plantel y sus padres, que esta le llamó la atención por no llevar medias y le señaló que los zapatos no eran de su talla, además como no se había cortado el cabello le indicó que hasta se podía hacer unas trenzas.

Según el estudiante de primaria, la profesora le dijo que volviera a clases cuando sus padres le compraran el uniforme, porque debía respetar las normas.

La actuación de la docente, fue calificada por el fiscal general Tarek William Saab, como agresión, y en tal sentido designó a la mencionada fiscalía para la investigación pertinente, así lo hizo público a través de su cuenta en Twitter este jueves 26.

“DESIGNADO fiscalía 33 del Ministerio Público del Zulia a los fines de conocer los hechos suscitados en el Colegio Marco tulio Andrade donde la directora de dicha institución agredió a un niño de 5to grado por no llevar medias y zapatos de su talla”.

#DESIGNADO #fiscalía 33 del Ministerio Público del Zulia a los fines de conocer los hechos suscitados en el Colegio Marco tulio Andrade donde la directora de dicha institución #agredió a un niño de 5to grado por no llevar medias y zapatos de su talla. #NoAlAcosoEscolar pic.twitter.com/hqoW6G3RiD — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) May 26, 2022