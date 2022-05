La versión surcoreana de “Juana la Virgen” está en emisión

Anuncios Google

“Woori the Virgin”, la serie (k-drama) surcoreana se estrenó este mes de mayo 2022. Recordemos que esta versión es un remake de una serie estadunidense “Jane the virgin” y asu vez versionada de la telenovela venezolana “Juana la Virgen” protagonizada por los actores Daniela Alvarado y Ricardo Álamo en RCTV.

El k-drama consta de 16 episodios transmitido por la cadena SBS.

Este es uno de los proyectos más esperados de la nueva temporada; cuenta la historia de una mujer que quedó embarazada aunque nunca ha tenido relaciones sexuales.

Sinopsis

Oh Woori es una asistente de un escritor de una popular serie dramática. Ella ha prometido permanecer virgen hasta que se case y se ha alejado de las relaciones románticas desde la adolescencia. Ahora adulta está saliendo con un oficial de la policía Lee Kang Jae, un noviazgo de dos años. La vida de Woori cambió cuando asiste a una consulta médica para realizarse un examen de rutina, ocurre una terrible confusión y accidentalmente es inseminada artificialmente.

Más tarde se entera de su embarazo y exige al hospital llegue al fondo de lo ocurrido. Eventualmente, descubre que el donante cuyo hijo ahora está embarazada no es otro que el director ejecutivo de una notable firma de cosméticos llamada Diamond Cosmetics. Este CEO, llamado Raphael, está pasando por un complicado divorcio con su esposa Lee Ma Ri, una mujer hermosa que no quiere separarse de su esposo, principalmente por razones financieras. Pero cuando Raphael se entera de que va a ser padre, las cosas se complican mucho, particularmente después de que ella se da cuenta de que hay una conexión pasada secreta que lo vincula con Oh Woori!

Cactus24 (26-05-2022)