Un hombre sin mandíbula encontró el amor y cambió su vida

Joseph Williams tiene 41 años y nació sin mandíbula. Padece de síndrome orofacial; no puede hablar ni comer por la boca y tiene dificultades para respirar. Recientemente se animó a contar su historia y aseguró: “El amor me salvó”.

El hombre logró comunicarse en lenguaje de señas, cumplió su sueño de ser Dj y aprendió a convivir en medio de una sociedad que según cuenta, aun lo excluye por su apariencia.

Pero no solo logro eso, además de ser una estrella en redes sociales, también encontró el amor a pesar de que ya sus esperanzas estaban muertas, pues creyó que nadie se fijaría en el.

“La gente nunca hubiera esperado que me casará. Y, para ser honesto, yo tampoco”, reveló.

El hombre explicó que «éramos amigos al principio, pero eventualmente comenzamos a salir y nos enamoramos».

Contra los pronósticos que tenía el soldador de profesión, se casó en 2020. Hoy vive junto a su pareja y son muy felices.

Agregó “Tuve un injerto de hueso y piel cuando intentaron construirme una mandíbula, pero a medida que crecía, mi cuerpo lo rechazó y no tuvo éxito. Y también me dieron en adopción, lo que me llevó a conocer a mi familia adoptiva”, relató el protagonista.

Cactus24//25-05-2022