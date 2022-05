Rata gigante atacó a una mujer con parálisis cerebral

John tuvo que recurrir a su vecino para pedirle por favor que mate a tiros a la rata que atacó e hirió gravemente a su esposa.

Dicho pedido fue después de encontrarse con la increíble escena cuando bajó a la mañana para hacerle el desayuno a su mujer, que está postrada en una cama con daño cerebral.

Los primeros indicios de la presencia del roedor los tuvo John durante la madrugada mientras dormía. Cerca de las 1.30 del 9 de mayo, escucho ruidos como si rasgaran una pared. Sin embargo, no le dio importancia. Horas más tarde descubrió quién los provocaba: una rata salvaje de 22 centímetros que atacó a su esposa y la dejó gravemente herida.

Según relató el medio local Nottinghamshire, Diana tiene daño cerebral, por lo que no puede sentir, moverse ni reaccionar ante una situación de esta magnitud. La mujer duerme en una cama de hospital en la parte baja de la casa y es cuidada por su marido y un equipo médico que la atiende durante el día. Luego de ver la escena, su esposo llamó a una ambulancia y les pidió ayuda a los vecinos para encontrar al animal que había atacado a su esposa.

“Nunca había visto nada parecido como las heridas que tenía Diana. Fue absolutamente salvaje, tenía rasguños en la cara, el cuello y las manos. Al principio pensé que le habían disparado”, explicó. La escena era similar a la de una película de terror: había sangre por todas partes y marcas de mordeduras por todo su cuerpo. “Parecía que el animal había tratado de roer hasta el hueso. Había sangre por todas partes”, narró a ese medio.

La mujer fue llevada al hospital donde permaneció cuatro días internada a causa de las heridas que sufrió.

En medio del momento desesperante, John intentó buscar a la rata, pero le resultó imposible de encontrarlo en ese momento y recién lo hizo un día después cuando -con la ayuda de una trampa que instaló su vecino- consiguió cazarla.

El animal de 22 centímetros fue enjaulado y durante su cautiverio trató varias veces de atacar a las personas que se acercaban. El mismo día que el roedor fue atrapado, John le pidió a un vecino que lo matara a tiros: “Le disparó cuatro veces con una pistola de perdigones antes de que finalmente muriera”.

“Debido a su condición, mi esposa no puede moverse. He leído que las ratas solo buscan bebés pequeños y personas que están inmóviles en la cama, como mi esposa. Ella no puede sentir dolor, por lo que no habría sabido mucho sobre lo que sucedió. Me gustaría que la gente supiera lo que puede suceder para que estén al tanto”, alertó. Por otra parte, sostuvo que en los días previos había tenido indicios de la presencia del roedor pero no se dio cuenta: “Me enteré después de que sucedió que estaba haciendo un nido en la casa”.