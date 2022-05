La ex chica Disney «Dove Cameron» sufre depresión y disforia

Anuncios Google

Dove Cameron, la ex chica Disney conocida por sus papeles en la serie Liv y Maddie y en la película Descendientes, compartió en sus redes sociales el crudo momento que atraviesa.

En el post de Instagram, la actriz y cantante, admite que sufre depresión y disforia. “No sé si alguna vez podré vivir así, si alguna vez encontraré un ritmo en este trabajo donde la percepción es uno de los pilares fundamentales”, comentó

Además, contó que está luchando contra sí misma, ya que tiene conflictos con su propia percepción. “He mantenido los espejos tapados últimamente. Me he sentido mal con ropa que me hacía sentir hermosa y he estado llorando muchísimo”, dijo en su testimonio.

También señaló que tiene una profunda creencia de que ella no es buena persona. “Es como si no se me permitiera ser como soy, estar aquí. Siento que tengo que ser otra cosa si se me va a permitir estar aquí… y yo quiero estar aquí”, agregó.

La disforia es un trastorno que se presenta durante cuadros depresivos y provoca desorden emocional, temor intenso y cambios en el estado de ánimo.

Además, puede generar ansiedad, autolesiones, trastornos alimentarios, abuso de sustancias y otros problemas.

“Lo único que tengo muy claro es que me interesa una vida libre de mí misma. Más fácil en la teoría que en la práctica, pero estamos haciendo espacio”, comentó Cameron.

