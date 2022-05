Médicos advierten que «en Venezuela hay un brote endémico de varicela»

Anuncios Google

Durante el foro El acceso público a la información epidemiológica en Venezuela, realizado este jueves, 19 de mayo, en la Sala Experimental del Centro Cultural Chacao, en Caracas, los médicos alertaron sobre las situaciones a las que se enfrenta el área epidemiológica en venezolana, entre ellas la carencia de control de las enfermedades endémicas.

Durante el evento se presentaron los resultados del reporte N° 8 del Sistema Alternativo de Monitoreo Epidemiológico (Same), un proyecto realizado por la ONG Convite A.C con el apoyo de la Unión Europea (UE), que recoge información de salud pública en al menos ocho estados del país, recoge El pitazo.

«En Venezuela hay un brote endémico de varicela, el problema es que no se reportan y no lo dan a conocer. Por eso es importante el acceso a la información», advirtió el director del Same y miembro de Médicos Unidos de Venezuela, Andrés Barreto.

El médico destacó: “El dengue tiene la mayor cantidad de casos reportados entre julio 2021 y marzo 2022, seguidos por la malaria en los estados donde es una endemia, que son Delta Amacuro, Anzoátegui y Sucre. También observamos que en áreas que están libres de esta enfermedad comenzaron a presentar casos, como Zulia y Táchira, lo que es grave”.

El especialista también mostró su preocupación por el incremento de casos de tuberculosis porque en todo el país se reportan nuevos pacientes con esta enfermedad. Además, recalcó que los datos presentados son solo una pequeña muestra de la realidad que se vive en Venezuela, porque los gráficos mostrados solo recogen información de los estados Anzoátegui, Apure, Delta Amacuro, Distrito Capital, Guárico, Mérida, Táchira y Zulia.