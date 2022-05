Mató a manguerazos a niña de 3 años porque no paraba de llorar

Anuncios Google

El padrastro de la niña de 3 años torturada y asesinada a golpes en Caaguazú-Paraguay, confesó que le dio como 6 manguerazos porque lloraba. «Me llega un momento que estoy rabiado, no puedo escuchar ruido y le pegué, no niego», dijo.

Ronny Duarte, confesó este miércoles que golpeó brutalmente a su hijastra de 3 años, dijo que ocurrió aproximadamente a las 19 horas de martes.

Blom

Comentó que la niña no paraba de llorar, que le decía a la madre que la callara, ya que él no podía escuchar ruido.

«Intenté hacerla callar, pero cuando más le decía que se callara más lloraba y ahí le pegué con manguera 5 a 6 veces y también en la espalda con la palma de mi mano, le pegué fuerte no niego», declaró.

En su relato tan calmado que resultó inquietante expresó, que posterior al hecho levantaron a la niña y la llevaron a la cama, donde ella comenzó a sentirse mal, que trataron de medicarla, pero que empeoraba por lo que levaron a la menor hasta el hospital.

Expuso que en todo momento le dijo a la madre que contara lo que en realidad pasó, pero que la misma declaró que la niña cayó de la moto.

«Me llega un momento en que me siento rabiado, no puedo escuchar ruidos y nada, no sé que me pasa, no estoy bien de la cabeza», señaló ante la prensa.

El hombre tanto como la mujer ya están en manos del Ministerio Público.

Cactus24//20-05-2022