Britney Spears: Nunca he sido más feliz en mi vida desde que recuperé mi libertad

Han pasado solo unos días desde que Britney Spears y Sam Asghari dieran a conocer públicamente que habían perdido el bebé que esperaban. Sin embargo, semejante tragedia no ha impedido a la princesa del pop declararse «más feliz» que nunca y transmitir con efusividad sus sensaciones ante el momento vital que atraviesa, especialmente positivo ahora que está libre de su opresiva tutela legal.

«Nunca he sido más feliz en mi vida… En los meses que han pasado desde que recuperara la libertad, al margen de mi aborto!! Mi espíritu se siente más ligero y ahora me río de forma genuina. Mis ojos están hambrientos y cada día quieren más», ha expresado la artista de 40 años en una publicación de Instagram.

La diva estadounidense, quien pasará este año por el altar con su prometido, también se prepara estos días para la futura publicación de un libro autobiográfico, en el que dará cuenta, con todo lujo de detalles, sobre ese largo período de humillaciones que sufrió a manos de su propio padre, 13 años de incapacidad a la hora de tomar decisiones económicas y personales.

«Nadie debería pasar por lo que yo he pasado… Me puse como objetivo capturar todas mis experiencias en un libro, que ya estoy escribiendo. Todo estará escrito en páginas que la gente podrá tomar con sus dos manos… Y con suerte podrán entender mejor lo que me ocurrió», anunciaba hace unas semanas en sus redes sociales.