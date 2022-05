EE.UU. confirmó alivio de algunas sanciones económicas contra Venezuela

Anuncios Google

Juan González, asesor de la Casa Blanca para América Latina, confirmó este martes 17 de mayo, el alivio de algunas sanciones económicas de Estados Unidos contra el Gobierno de Venezuela.

Blom

«Vamos a aliviar la presión a partir de acciones, resultados ambiciosos y concretos, que lleven a Venezuela a elecciones libres y democráticas, y solamente lo haremos de esa manera», dijo el funcionario en la séptima Conferencia Anual de Seguridad Hemisférica.

Aseguró que de haber un atraso con estas nuevas medidas su país «volverá a aplicar las sanciones».

Previamente se conoció que el gobierno estadounidense estaría decidiendo aliviar algunas sanciones económicas contra Nicolás Maduro, para alentar la reanudación de las negociaciones entre la oposición respaldada por Estados Unidos y el gobierno socialista.

Los cambios limitados permitirían a la corporación Chevron negociar su licencia con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano, dijeron a The Associated Press dos altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, quienes hablaron bajo condición de anonimato porque no se había hecho el anuncio formal.

Además, Carlos Erik Malpica-Flores, exfuncionario de alto rango de Pdvsa, sería eliminado de una lista de personas sancionadas, dijeron.

Las medidas surgirían luego de que Maduro se reuniese en marzo con representantes de la administración del presidente Joe Biden./NTN24

CACTUS24 17-05-22