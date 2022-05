Karim Vera: Tres municipios del Táchira están incomunicados por derrumbes ocasionados por las lluvias

Anuncios Google

La coordinadora regional de Primero Justicia en Táchira, Karim Vera, informó que la zona alta del estado, en el municipio Simón Rodríguez está a punto de ser decretada en emergencia debido a la crecida del río que ha ocasionado derrumbes en las vías y por ende se mantienen incomunicados sectores que tampoco cuentan con servicios básicos de abastecimiento.

Vera detalló “que en San Antonio las clases fueron suspendidas en el preescolar El Andinito, ubicado dentro del destacamento de frontera, ya que debido al torrencial una pared de las instalaciones se derrumbó. Al mismo tiempo que en el municipio Simón Rodríguez las vías han colapsado y las lluvias no cesan, el alcalde Carlos Márquez, se encuentra trabajando con la finalidad de reparar las tuberías de agua para que la población se pueda abastecer”.

El paso desde La Grita, capital de el municipio Jáuregui, por el páramo está cerrado para ir a San Cristóbal producto de los derrumbes, “las lluvias continúan y es poco el trabajo que se puede adelantar para despejar las vías, al igual que Negra en el penúltimo párrafo pon que producto de los derrumbes por las lluvias la carretera que va desde La Fría a las Mesas también tiene paso restringido”.

Hasta el momento, el sector más afectado ha sido la montaña alta tachirense. “Esta mañana recibimos la información desde Llano de Jorge en el municipio Bolívar, está inundado por la crecida del rio Táchira”.

Karim Vera llamó a los ciudadanos a no exponerse, a abandonar sus hogares si están en zonas de peligro para evitar pérdidas humanas. “Es lamentable que se repitan episodios como los que estamos enfrentando por no tomarse medidas preventivas frente a las temporadas de lluvias, es necesario que se trabaje mancomunadamente con las comunidades y poder cuantificar los daños causados para luego resolverlos y no dejarlos en el limbo”.

Cactus24//12-05-2022