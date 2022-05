Karol G alcanza a Selena Quintanilla y a Michael Jackson en la cartelera Billboard

Anuncios Google

Dos de las nuevas canciones de la cantante colombiana Karol G llegaron al top del Hot Latin Songs de Billboard, algo que solo alcanzó Selena Quintanilla en 1995.

La “Bichota” se convirtió en la segunda mujer de la historia que ha conseguido tener dos temas en el privilegiado top de la lista de Billboard con “Mamiii” y “Provenza”, que se ubicaron en los puestos 1 y 2, respectivamente.

Cabe recordar que este logro solo había sido obtenido por Selena Quintanilla con las canciones “Tú Sólo Tú” y “I Could Fall in Love”, que alcanzaron las mismas posiciones en el conteo del mes de septiembre de 1995.

Sin embargo, la ‘Reina del Tex-Mex’ no ha sido la única leyenda a la cual Karol G ha “destronado”, pues recordemos que en julio de 2021 la canción ‘Tusa se convirtió en el tercer tema más premiado en la historia de la música a nivel mundial, superando al mismísimo Michael Jackson.

“Con 24 premios, ‘Tusa’ de Karol G y Nicki Minaj ha superado a ‘Thriller’, de Michael Jackson, como la tercera canción más premiada de la historia”, señaló el portal de entretenimiento ‘Pop Tingz’ en una publicación.

Además, fue en ese mismo año que la colombiana se convirtió en portada de ‘Billboard’ y recibió el título de “The Next Latina Queen” (La próxima reina latina). A esto se le suma el galardón ‘Break the rules’ en la gala “Woman in Music”, concedido por la organización a aquellas artistas que han desafían las expectativas con su música. ¡Y Karol G lo ha logrado con creces!

Cactus24 06-05-22