Actor Julián Gil revela que fue diagnosticado con cáncer de piel

Anuncios Google

Fue mediante las redes sociales en donde el actor compartió que se dio cuenta de esta enfermedad durante la pandemia de coronavirus.

Explicó que recién quiso hablar sobre el tema, luego de que sus fans lo cuestionaran sobre la cicatriz de su pecho.

“Muchos de ustedes me han preguntado por la cicatriz que tengo en el pecho, quiero contarles que hace un año me diagnosticaron con cáncer de piel. Espero que este video les sirva para que se hagan chequeos y nunca piensen que estamos libres de una enfermedad. ¡Los quiero!”, escribió el famoso.

“¡Estoy bien! Hubo que operar, pero para mí fue un shock sumamente grande enterarme que tenía cáncer. Nunca pensé que me iba a dar. Nos creemos los superhéroes y creemos que no nos va a pasar nada y que todo va a estar bien”, agregó. Con el fin de concientizar a la gente sobre los riesgos, continuó: “Debemos cuidarnos. El mío fue cáncer de piel, no recuerdo bien el nombre y entiendo que pudo haber sido por el sol. Todos los que me conocen desde Puerto Rico saben que abusé muchísimo del sol”.

Aunque asegura que está bien, Julián Gil debe estar en constante chequeo. De hecho, esta semana iría al médico para revisar un detalle en la nariz que a su doctora no le pareció normal. Y con los recuerdos de la cirugía, se animó a mostrar más la cicatriz del procedimiento, así como algunas fotos del momento en el que le retiraron ese sospechoso lunar.