Lula dijo que Zelensky “quería la guerra” contra Rusia

En una entrevista con la revista estadounidense Time, publicada el miércoles, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, “quería la guerra” con Rusia, que se desarrolla desde febrero en suelo ucraniano y ha dejado miles de muertos. Lula, que se presenta a la reelección, aparece en la portada de la publicación de esta semana, que lleva la frase “El segundo acto de Lula”.

“Él (Zelensky) quería la guerra. Si no quisiera la guerra, habría negociado un poco más. Es así. Sí critiqué a Putin cuando estuve en Ciudad de México, diciendo que era un error invadir. Pero no creo que nadie quiera contribuir a que haya paz. La gente está despertando el odio contra Putin. ¡Eso no lo va a solucionar! Hay que estimular un acuerdo. ¡Pero hay un estímulo (de confrontación)!”, dijo el expresidente en una entrevista realizada en marzo.

La declaración se produjo en medio de las preguntas sobre qué haría para relacionarse con los diferentes jefes de Estado a partir de 2023, en caso de ser elegido, ya que el mundo estaría hoy muy fragmentado diplomáticamente, y si el expresidente hablaría con Putin incluso después de la invasión de Ucrania. Lula respondió que los políticos “cosechan lo que siembran”: “Si siembro discordia, cosecharé desacuerdos”.

“Tan responsable como Putin”

“No conozco al presidente de Ucrania. Ahora, su comportamiento es un poco extraño, porque parece que forma parte de un espectáculo. Es decir, aparece en la televisión mañana, tarde y noche, aparece en el parlamento inglés, en el parlamento alemán, en el parlamento francés como si estuviera haciendo campaña. Debería preocuparse más por la mesa de negociaciones”, dijo.

Lula dijo que no sabía si podía evitar el conflicto, pero afirmó que, si fuera presidente de Brasil, habría llamado a los presidentes de Estados Unidos, Francia, Rusia y Alemania para intentar encontrar una solución pacífica.

Además, criticó a Zelensky por no haber aplazado el debate sobre el ingreso en la OTAN, que considera la razón por la cual Putin invadió Ucrania, en medio de la escalada de tensiones entre ambos países. “A veces veo al presidente de Ucrania en la televisión como si estuviera celebrando, recibiendo una ovación de todos los parlamentos, ¿sabes? Este tipo es tan responsable como Putin. Es tan responsable como Putin”, aseguró.

El presidente ruso, Vladimir Putin, junto al expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en el Kremlin, el 18 de octubre de 2005 (El Kremlin/)

El candidato del Partido de los Trabajadores (PT) también responsabilizó a Estados Unidos y a la Unión Europea por la guerra en Ucrania. “¿Cuál es la razón por la invasión a Ucrania?¿La [entrada de Ucrania en la] OTAN? Entonces Estados Unidos y Europa deberían haber dicho ¨Ucrania no va a unirse a la OTAN¨. Eso hubiese resuelto el problema”, opinó.

Respecto a su opinión sobre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Lula cree que está pasando por “un momento difícil” y que podría haber “hablado más, participado más”, como viajar a Rusia para convencer a Putin de detener la invasión.

En línea con su discurso a favor del diálogo y la necesidad de negociación para resolver problemas, el exmandatario se refirió a la situación en Venezuela.

“Me preocupé mucho cuando Estados Unidos y la UE adoptaron a [Juan] Guaidó [entonces líder del Parlamento de Venezuela] como presidente del país [en 2019]. No se juega con la democracia. Para que Guaidó sea presidente, tendría que ser elegido. La burocracia no puede sustituir a la política”, sostuvo.

Personaje de tapa

La revista presenta a Lula como el líder más popular de la historia reciente del país, que "regresa del exilio político con la promesa de salvar la nación". En la foto de portada del número, fechada el 23 de mayo, aparece con una corbata con los colores de la bandera brasileña, bajo el título "El segundo acto de Lula". La revista tiene diferentes portadas para diferentes regiones del mundo.

El texto relata su trayectoria tras dejar la presidencia, incluyendo su detención en el marco de la operación Lava-Jato, y la posterior puesta en libertad y anulación de su condena por el Tribunal Supremo, al concluir éste que el juez del caso, Sergio Moro, sin nombrarlo por su nombre, actuó con parcialidad. Ahora, menciona la publicación, deberá disputar las elecciones contra el “actual presidente de derecha radical Jair Bolsonaro”, que cuenta con el 31% de las intenciones de voto frente al 45% del petista.

El político dijo a la revista que cuando dejó el Palácio do Planalto en 2011 no pensaba en volver a presentarse, pero que veía que las políticas públicas implementadas por PT estaban siendo desmanteladas en los últimos años.

Economía

Consultado por la política económica que aplicaría en caso de ser elegido presidente, Lula repitió una respuesta que viene dando en las últimas entrevistas. Dijo que no habla del tema antes de ganar las elecciones porque primero hay que ganar, según él, para luego saber con qué aliados componer y qué tipo de decisiones tomar. También afirmó que bastaba con mirar lo que se hizo durante sus dos gobiernos, entre 2003 y 2010, para tener una idea del rumbo que tomará la economía.

En cuanto a la cuestión energética, en contra de lo que defienden los ecologistas y activistas del clima preocupados por el cambio climático, el expresidente de Brasil defendió la extracción y el uso del petróleo mientras no haya energías alternativas.

Dijo al respecto: “Mira la dependencia de nuestra querida Alemania ahora. Angela Merkel tomó la decisión de cerrar todas las centrales nucleares, no contaba con la guerra de Ucrania. Hoy en día Europa depende mucho de los rusos para poder tener energía. Lo que sí podés establecer es un plan a largo plazo para disminuir (el consumo de petróleo) a medida que creas alternativas. No se puede imaginar que Estados Unidos deje de consumir petróleo de la noche a la mañana, ni ningún país”.

