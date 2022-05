Faith Lianne, la modelo de OnlyFans que sus papás corrieron de su casa; ahora los mantiene

Anuncios Google

Faith Lianne decidió dejar la universidad para dedicarse de lleno al contenido de su sitio, situación que no fue bien vista en su familia. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente.

La popularidad de OnlyFans sigue aumentado día a día a nivel mundial. Tanto así, que varios hombres y mujeres han decidido cambiar por completo su rutina de vida debido al dinero ganado a través del portal.

Un claro ejemplo de esto es lo que ocurre con Faith Lianne, joven estadounidense que optó por abandonar sus estudios en la Universidad de Florida para dedicarse 100% al contenido de su sitio, donde ya tiene millones de seguidores.

La estudiante de 19 años informó a sus padres de su determinación, pero éstos no la tomaron nada bien y finalmente la echaron de la casa, por lo que Faith se fue a vivir con uno de sus hermanos.

Pero la mujer no dejó atrás sus aspiraciones y, una vez instalada en su nuevo hogar, se enfocó de lleno en sus objetivos. ¿El resultado? En pocos meses ganó más de US$1 millón y pudo comprarse una casa.

“Compré una casa nueva por US$ 800 mil y me compré carteras Rolex, YSL y Gucci, y una bolsa Louis Vuitton. También gasto alrededor mil dólares cada 15 días en ropa nueva para fotos de Instagram o OnlyFans. Nunca uso lo mismo dos veces”, comentó Lianne al New York Post.

Pero no es todo, ya que la ha ido tan bien a la joven, que sus padres decidieron mudarse a la misma vivienda, donde Faith se encarga de pagar todas las cuentas.

Incluso, ahora su hermano trabaja como su manager y juntos analizan los diferentes ofrecimientos de las marcas, quienes se pelean por tener algo de publicidad en los 4 millones de seguidores que tiene en Instagram.

“Me encanta que OnlyFans me haya permitido pagar este estilo de vida. Mi plan es hacer de esta mi principal línea de trabajo durante el mayor tiempo que pueda”, señaló al citado medio.