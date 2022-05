Finalmente será el juez federal Scola quien decida si Álex Saab tiene «estatus diplomático»

Anuncios Google

El periodista de AP News Joshua Goodman informó este lunes que el panel de apelaciones dejó en manos del juez federal Robert Scola decidir si el empresario colombiano Álex Saab es realmente un diplomático venezolano inmune al enjuiciamiento.

Así lo publicó en su cuenta Twitter. «El panel de apelaciones deja que el juez Scola decida si Álex Saab es un diplomático venezolano inmune al enjuiciamiento. La decisión procesal no aborda los méritos del argumento de Saab, lo que significa que aún puede apelar si el juez Scola considera que debe ser juzgado por corrupción», escribió al compartir imágenes de documentos.

Mientras que el reporte ampliado de la agencia indicó que el panel frustró los intentos del colombiano de ser reconocido como diplomático extranjero, dejando en manos de un tribunal inferior la decisión, por el momento, de si es inmune a un juicio.

Los abogados de Saab argumentan que este estaba viajando a Irán como enviado especial debidamente designado del chavismo, cuando fue detenido por una orden de EEUU hace casi dos años en Cabo Verde. Han presentado cartas dirigidas al líder supremo de Irán por el ministro de Asuntos Exteriores de Maduro y una nota diplomática de la Embajada de Irán en Caracas que respalda su afirmación.

Pero los fiscales han puesto en duda la autenticidad de esos documentos y señalan que el Departamento de Estado nunca ha aceptado la supuesta condición de diplomático de Saab. «Se trata de una artimaña montada por una nación canalla para eludir la persecución penal», dijo Jeremy Sanders, un abogado del Departamento de Justicia en Washington, durante una audiencia el mes pasado.

NEW: Appeals panel leaves to Judge Scola to decide whether Alex Saab is a Venezuelan diplomat immune from prosecution.

The procedural decision doesn't address the merits of Saab's argument, meaning he can still appeal if Judge Scola deems he must stand trial for corruption. pic.twitter.com/lW0Z4tMt8e

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 2, 2022