Este domingo se reabren las fronteras terrestres en Chile

Anuncios Google

Este domingo comienza la reapertura de las fronteras terrestres en el norte de Chile, lo que permitirá una circulación más fluída entre Chile y sus países vecinos.

Dichos pasos habían estado interrumpidos a causa de la pandemia de Covid-19 que actualmente estaba afectando a los países de la región.

Blom

Sobre este punto, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, en conversación con T13, señaló que «esta apertura de fronteras va a significar que un grupo importante de hombres y mujeres vuelvan a reactivar su actividad económica, especialmente el mundo del comercio en este sector del terminal de buses pero sobre todo el mundo del transporte de Arica a Tacna y de Arica a Bolivia».

«Es parte importante de la economía de Arica, nosotros somos además una ciudad y lo que tenemos que hacer junto al gobierno es velar para que este proceso sea lo más paulatino posible, que tampoco nos ponga en riesgo», recalcó la autoridad comunal.

Por otra parte, el gobernador regional, Jorge Díaz, dio a conocer los requisitos necesarios para salir y para ingresar a Chile a través de los pasos fronterizos de la zona.

Al respecto, la autoridad detalló que «lo primero que tienen que tener es un proceso de vacunación al día, con Pase de Movilidad. Si es mayor de 18 años, tiene que tener las tres dosis y si es menor de 18 años tiene que tener hasta la segunda dosis completa».

Del mismo modo, indicó que en Perú además se pedirá «un sistema que es casi como el C-19 nuestro, que es un pase de movilidad que se completa ahí mismo y con eso se puede ingresar a Perú sin ningún inconveniente».

«Si una persona no cuenta con el plan de vacunación completo tiene que tener un PCR con una antigüedad no mayor a 48 horas y además, en el caso de los extranjeros no residentes en Chile, tienen que tener un seguro específico», informó además el gobernador Díaz.

Con información de Teletrece

Cactus24//01-05-2022