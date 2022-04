Andrew Garfield se retira temporalmente de la actuación

Anuncios Google

El actor estadounidense Andrew Garfield, decidió darse unas merecidas vacaciones por lo que dio a conocer a la revista Variety que desea descansar un rato de la actuación.

Luego de protagonizar varias producciones cinematográficas el actor expresó: “Necesito recalibrar y reconsiderar lo que quiero hacer a continuación y quien quiero ser es simplemente una persona normal durante un tiempo. Porque, como sabes, esa temporada de premios es una lavadora. Necesito ser un poco ordinario durante un tiempo” dijo.

De igual manera, el actor agradeció la atención recibida durante su carrera en general, especialmente, el último año.

Ahora los seguidores del actor podrán verlo en la serie Under the Banner of Heaven en FX.

Cactus24: 28-04-2022

Lady Arcila Roberti