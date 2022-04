Miguel Cabrera inscribió su nombre entre los ilustres de las Grandes Ligas

Anuncios Google

Cabrera se unió al exclusivo club de 33 jugadores que han logrado 3.000 imparables en las Grandes Ligas al conectar un «hit» al jardín derecho en la primera entrada del partido que los Tigres de Detroit acabarían ganando por 13-0 a los Rockies de Colorado. Se trata del primer venezolano que logra esta histórica marca.

A sus 39 años, este ídolo del deporte venezolano se une al exclusivo club al que solo pertenece otro beisbolista en activo, el dominicano Albert Pujols (Cardenales).

Pujols, que suma 3.308 hits, y Cabrera forman parte de un grupo de siete peloteros latinoamericanos en alcanzar esta marca, junto a Adrián Beltré (3.166), Alex Rodríguez (3.115), Rod Carew (3.053), Rafael Palmeiro (3.020) y Roberto Clemente (3.000).

Cabrera, además, acumula 502 jonrones en su carrera, siendo apenas uno de los siete beisbolistas en la historia en llegar a 3.000 hits y 500 jonrones.

Ha estado 11 veces en el Juego de las Estrellas de la MLB, tiene dos premios de Jugador Más Valioso y obtuvo la última triple corona de bateo (carreras impulsadas, jonrones y promedio de bateo) en más de 50 años.

Agradezco a Dios por mi familia y por todo lo que me ha dado, por esta victoria! Quiero darles las gracias a los fans por el apoyo durante toda mi carrera, los 3000 hits ⚾️no pudieron llegar en un mejor momento…

Let’s go tigers!

Now let’s rock the #NFT world with @NFTLineup 👈🏻 pic.twitter.com/Zm7q2h14Wy

— Miguel Cabrera (@MiguelCabrera) April 23, 2022