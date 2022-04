Xavi: Queríamos luchar por la liga, pero parece que ya no podrá ser

Anuncios Google

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha comparecido ante los medios de comunicación para ofrecer unas declaraciones previas al ‘choque’ por Liga ante la Real Sociedad de Imanol Alguacil. En ellas, mencionó la rudeza del partido de este jueves, la situación del equipo y de los jugadores, las cosas a mejorar y sus sensaciones sobre los resultados y los objetivos.

Blom

Primero, habló sobre la importancia del partido. «Es un rival diferente a lo que nos hemos encontrado con el Cádiz o el Eintracht. El Levante fue más valiente. Son un ejemplo para nosotros. Será un rival difícil y complicado. Intentaremos tener nuestras armas y afrontar la presión alta. Será un partido atractivo para los aficionados. Se ha acabado el enfado, vuelve a haber la ilusión y las ganas de hacer las cosas bien.

Hemos entrado en una dinámica negativa pero hay que salir ya. Es un rival directo para la Champions. Depende de nosotros mismos», afirmó el entrenador.

También comentó acerca del partido ante el Cádiz y el discurso que le dio a los futbolistas. «Depende del partido. En el día del Eintracht no estuvimos bien y el día del Cádiz fue un tema mental. Entramos en esta dinámica pero no es un motivo concreto. Ahora es futbolístico y anímico. Volvemos a tener urgencias.

Nos habíamos ilusionado por poder disputar la Liga y parece que no va a poder ser. El discurso con los jugadores no fue de bronca pero de decir las cosas como son sí. Hay que enseñar un vídeo y mostrar como no compites. Hay que tener más fe y más deseo de cara a puerta. Se tenía que ganar y fue un error por parte nuestra. Por fe y por deseo no nos pueden ganar», agregó el catalán.

No estamos tan mal como en noviembre pero hay que mejorar pensando en el presente. Mañana es un partido de seis puntos. Dejaríamos a un rival tocado y es el objetivo principal. Me fichan para estar en el bombo de la próxima Champions. A partir de ahí todo lo que viniera… pero no ha venido nada. Es nuestra realidad. Tenemos que mejorar todos a partir de ya», exclamó el de Terrassa.

Cerca de finalizar sus declaraciones, mencionó su única preocupación y las cosas a mejorar. «Lo que me preocupa es que tenemos que entrar en Champions. No hay otra preocupación».

Cactus24 20-04-22