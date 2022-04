Magic Johnson cuenta su historia en «They Call Me Magic»

Anuncios Google

La historia del exjugador de baloncesto de los Angeles Lakers, Magic Johnson, será conocida a tarvés de su docuserie They Call Me Magic, a partir de este viernes.

Blom

«Algunos han intentado contar mi historia, mi propio camino, pero tenía que ser yo quien lo contara», dijo Johnson. Las palabras son una crítica contra actuales producciones audiovisuales que cuestionan su figura, principalmente Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty de HBO Max, proyecto que debate el legado de jugadores como Kareem Abdul-Jabbar o el mismo Johnson.

La docuserie cuenta con entrevistas a su exentrenador en los Lakers, Pat Riley; el exjugador de los Boston Celtics, Larry Bird; y el expresidente Barack Obama.

Johnson repasa junto a su esposa, Cookie Johnson, momentos de grandeza como los fueron sus cinco anillos de la NBA, así como su amargo y prematuro retiro del circuito profesional con 31 años por padecer VIH.

CACTUS24 20-04-22