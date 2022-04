FALCÓN| 250 ganaderos a punto de perder 8 mil kilos de queso y toneladas de carne por falta de combustible

Anuncios Google

120 litros de gasolina subsidiada no son suficientes para empujar el sector productivo ganadero del sector Las Dos Bocas, municipio Colina. La regulación del combustible amenaza más de 8 mil kilos de queso y la producción de carne procesados en el eje sur de la entidad, según reveló el presidente de la Asociación de Productores y Ganaderos de Las Dos Bocas, municipio Colina, Vicente Divito, quien denunció la falta de combustible y gasoil impide que sean abastecidas las ciudad de Coro y Punto Fijo.

«Estamos en crisis por falta de gasolina, al gobierno regional y nacional no les importa el sector productivo y ganadero; no hay manera de sacar los productos a Coro y Punto Fijo; ya no tenemos gasolina, 30 o 40 litros no son suficiente, no podemos trabajar», declaró para Cactus24.

La regulación del gasoil es otro mal que oprime a los productores. No solo la utilizan para maquinarias, sino para las plantas eléctricas y motobombas. Vicente contó que camina 120 kilómetros para abastecer de gasoil un tractor agrícola. «No tenemos autorización para trasladar gasoil a una unidad de producción, no es justo, yo tengo que caminar 120 kilómetros para llevar un tractor y poder echar gasolina, nosotros necesitamos transportar el diésel en una pipa», expresó.

Los trabajadores sólo cuentan con cuatro y cinco horas de electricidad, pero la mayoría del tiempo, pueden durar hasta 48 horas sin luz. Para hacerle frente a la crisis, los productores se organizan en equipos para trasladar pocos kilos de queso cuando algunos de ellos logran conseguir combustible. «De esta manera nos venimos apoyando los productores, uno con los otros», agregó.

Son 250 ganaderos agremiados en la asociación, sólo en el municipio Colina. Sin embargo, la asociación abarca a los productores de los municipios Miranda, Colina, Zamora y Petit.

