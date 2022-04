Anuel contra Karol G: «Yo no soy el que anda dedicando canciones»

Anuncios Google

Anuel y Karol G eran una de las parejas preferidas en el mundo de la música y su separación causó conmoción entre sus fanáticos.

Ahora, con cada uno por su lado, han ocurrido indirectas que el mundo del entretenimiento ha notado entre los dos. La última ocurrió de parte del cantante puertorriqueño, quien al ver la presentación de la colombiana en Coachella, se sintió aludido por unos comentarios que hizo en el escenario la llamada Bichota.

Blom

La cantante lanzó frases en la tarima como “hay un ex que me sigue diciendo te quiero, te extraño”, lo cual fue tomado por Anuel como un mensaje para él. Ante esto no dudó dar su opinión por medio de su perfil oficial de Instagram.

«¿Y eso que dicen que supuestamente soy yo di (sic) que el que estoy estancado en pasado?», comienza diciendo el puertorriqueño. Luego, plantea: «Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo». Anuel AA pidió que le suelten «en banda que a mí ni cojones me tiene».

Además, realizó una advertencia, asegurando que «esa es la única reacción mía que van a tener». «Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo pensar», sentenció. Un una última publicación, Anuel AA escribió: «Si la gente supiera».

Karol G participó del cartel del Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2022 y brilló como suele hacerlo en cada escenario al que acude.

Durante su presentación, que duró 45 minutos, la artista exclamó en algunos momentos: “Esta es mi primera vez en este escenario. Arriba las bichotas (…). Los sueños se cumplen y estoy compartiendo con ustedes”.

Karol G también interpretó por primera vez en vivo la canción ´Mami´con la artista invitada Becky G y, minutos antes, estuvo en el escenario con Tiësto, cantando Don’t be shy.

Cactus24//19-04-2022