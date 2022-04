Amy Schumer recibió amenazas de muerte por un chiste sobre Kirsten Dunst en los Oscar

Anuncios Google

Amy Schumer, coanfitriona de esos Premios de la Academia, dijo que recibió “amenazas de muerte” después de hacer una broma sobre Kirsten Dunst en la ceremonia de los Oscar.

La comediante, de 40 años, se burló de que Dunst, de 39 años y nominada a Mejor Actriz de Reparto, era una “llenadora de asientos” junto con su esposo Jesse Plemons, quien también fue nominado por su papel en su película The Power of the Dog.

En una entrevista en The Howard Stern Show, Schumer indicó que hizo una broma “completamente orquestada” y por eso “recibí amenazas de muerte… Fueron tan malas que el Servicio Secreto se acercó a mí por esa parte”.

“Estoy como, ‘Creo que tienes el número equivocado. Esta es Amy, no Will (Smith)’”, agregó, refiriéndose al momento en que el ganador del Oscar, de 53 años, abofeteó a Chris Rock en el escenario.

“Dijeron: ‘¿Quién te crees que eres para faltarle el respeto a Kirsten Dunst de esa manera?’ “, dijo la actriz sobre sus críticos, y agregó que el Departamento de Policía de Los Ángeles también la contactó.

Schumer dijo a Howard Stern que antes de la ceremonia se acercó a las personas sobre las que iba a bromear antes y se aseguró “de que estuviera bien para ellos”, incluidos Dunst y Leonardo DiCaprio, de quien hizo un chiste por salir con mujeres más jóvenes que él.

También bromeó acerca de aparentemente conseguir una película impulsada por mujeres centrada en Venus y Serena Williams, solo para que se tratara de su padre, Richard Williams (King Richard).

“Porque me quemé demasiadas veces y no quería que la cámara enfocara a alguien que se veía triste. Así que le dije a las hermanas Williams, le dije a Will, le dije a Leo”, dijo Schumer.