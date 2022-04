Will Smith por fin recibe la mejor de las noticias

Anuncios Google

Han sido unas semanas muy duras para Will Smith desde su sonado episodio en los Oscar con Chris Rock. Su reacción violenta ha tenido consecuencias en su vida y en su carrera que se han ido conociendo con el transcurso de los días.

Sin embargo, la revista Forbes informó que no todo lo que lleve su nombre ha caído, pues las ventas de su libro autobiográfico han aumentado en las últimas semanas.

‘Will’, como es el nombre del libro, fue publicado a finales de 2021 yen el momento tuvo un buen recibimiento por parte del público que estaba interesado en conocer la historia del intérprete del ‘príncipe de Bel Air’.

De hecho, llegó a estar como tercero en la lista de los libros más vendidos en Estados Unidos, aunque después de tres meses comenzó a bajar de puestosen la lista hasta desaparecer.

Sin embargo, esto cambió justo después de la premiación, pues volvió a tomar el puesto 73 entre los 150 libros más vendidos del momento en la lista de USA Today, que se renueva semanalmente. Además, también está en el puesto número dos de los libros más vendidos de no ficción, versión online y en papel, de la lista de The New York Times.

¿Qué contiene el libro?

Coescrito por Mark Manson, autor de libros de autoayuda, el libro cuenta no solo con las vivencias de Smith desde antes de llegar al estrellato, sino también con los miedos y preocupaciones que lo llevaron a un punto difícil en cuanto a su salud mental.

El libro lleva a los lectores de la mano de Smith en su camino de autoconocimiento, superación y liberación personal. En Colombia, el libro está disponible para comprar en línea a un precio de 32 dólares.

