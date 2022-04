FIFA Plus, la app para ver fútbol en directo y gratis

Anuncios Google

La FIFA lanzó su nuevo servicio como una plataforma digital en la que podremos ver partidos de ligas de todo el mundo en directo, estadísticas de encuentros, contenidos originales y «el archivo de fútbol internacional más completo». Se podrá acceder a ella a través del navegador o de las aplicaciones para iOS o Android.

El mayor archivo del fútbol: a través de la app se podrá acceder también a todos los partidos de la Copa Mundial masculina y femenina que se han grabado a lo largo de la historia. Se trata de más de 2.000 horas de imágenes de archivo, que, por primera vez, estarán disponibles de forma gratuita para el público. De momento hay 2.500 videos, pero la FIFA promete ir agregando más con el tiempo.

Producciones originales: como si de un Netflix del deporte se tratase, en la aplicación estarán en documentales, docuseries, programas de debate y cortos traducidos en once idiomas. FIFA dice que estos contenidos contarán con «la presencia de estrellas del fútbol de ayer y hoy, procedentes de más de 40 países».

El catálogo de lanzamiento incluye: ‘Ronaldinho: The Happiest Man in the World’, ‘Captains’, ‘Croatia: Defining a Nation’, ‘HD Cutz’, ‘Dani Crazy Dream’, ‘Golden Boot’, ‘Icons’ y ‘Academies’. Al igual que el resto de los contenidos, aseguran que irá creciendo con el paso del tiempo.

Partidos en directo: FIFA+ promete retransmitir 40.000 partidos en directo por año de 100 federaciones miembro de las seis confederaciones. Esto incluye competiciones masculinas, femeninas y juveniles. Al momento de lanzamiento, se retransmitirán 1.400 partidos al mes, cifra que según el organismo rector del fútbol irá en aumento con el paso del tiempo.

