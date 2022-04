Champions: La UEFA confirma fecha y hora de las semifinales

Anuncios Google

La Liga de Campeones confirma la fecha para las semifinales: de 32 equipos, solo los cuatro contendientes más fuertes siguen aspirando a la corona de fútbol más grande de Europa: La Champions League de la UEFA.

¿Qué equipos se han clasificado para las semifinales de la UCL? El Real Madrid perdió el partido de vuelta contra el Chelsea por un margen de 2-3, pero gracias a su victoria por 3-1 en el partido de ida, sellaron su lugar en las semifinales.

Se enfrentarán al campeón defensor de la Premier League, el Manchester City. Los Cityzens derrotaron al Atlético de Madrid 1-0 en el partido de ida y luego consiguieron un empate 0-0 en Madrid en el partido de vuelta.

Liverpool y Villarreal también se han clasificado para semifinales. Los ‘Reds’ derrotaron al Benfica por 6-4 en el global, mientras que el Villarreal sorprendió al gigante alemán Bayern Munich al derrotarlos por 2-1 en el global.

Fechas y hora de las semifinales de la UCL

La ronda de semifinales comenzará con el partido Manchester City vs Real Madrid el 26 de abril, seguido de Liverpool vs Villarreal el 27 de abril. En el partido de vuelta, Villarreal vs Liverpool será el primer partido. el 3 de mayo, mientras que Real Madrid vs Manchester City se jugará el 4 de mayo.

Manchester City vs Real Madrid – 26 de abril

Liverpool vs Villarreal – 27 de abril

Villarreal vs Liverpool – 3 de mayo

Real Madrid vs Manchester City – 4 de mayo

Cactus24 14-04-22