Joven agredido por Cristiano Ronaldo rechaza invitación al Old Trafford

Anuncios Google

Luego de que Cristiano Ronaldo agrediera a un fanático, el futbolista le extendió una disculpa al joven de 14 años así como a su madre.

Blom

Ronaldo usó sus redes sociales para abordar la situación y ofrecer una disculpa. “Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles justo como el que estamos enfrentando. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman este bello deporte”, escribió. Después se dirigió al chico al que le arrebató el teléfono y le extendió una invitación para volver y ver otro partido. “Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este aficionado a ver un partido en Old Trafford como muestra de gentileza y ánimo deportivo”.

De acuerdo con CNN, un vocero del Everton dijo que el club intentó contactar a la madre del chico para formalizar la invitación y para “asegurarle al niño que incidentes como ese no son la norma en los partidos de fútbol y, con suerte, darle un recuerdo positivo de las visitas a Goodison Park”.

Sin embargo, Sarah Kelly, la madre Jake Harding, de 14 años, y quien padece autismo, rechazó la invitación de Cristiano Ronaldo. Kelly dijo a Liverpool Echo que Ronaldo “agredió” a su hijo lesionándole la mano. “El United lo ha manejado terriblemente, y solo hacen que las cosas sean peores, para ser sincera”.

Kelly también se refirió a la disculpa e invitación de Cristiano, asegurando que eran algo “ambiguas”, agregando, “La forma en la que yo lo veo es como, si alguien lo agrediera (a su hijo) en la calle y después esa persona nos invitara a salir para cenar, no lo haríamos”.

Kelly añadió: “Amablemente declinamos la oferta de ir a ver al United porque Jake no quiere ir ahí y él no quiere ver a Ronaldo. Él lo ha dejado bien claro”. La madre del joven agregó: “No son mis palabras; son las de mi hijo. Al final del día, de esto se trata. Le afectó más a él que a mí, así que le puse todo para que se decidiera: no quiere ir al United, no quiere ir a ver a Ronaldo. Todo lo que estoy diciendo en este momento es que está en manos de la policía”.

CACTUS24 12-04-22