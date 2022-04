PARTE 2| En los últimos cinco años ha aumentado la tristeza, ansiedad y soledad en los adultos mayores venezolanos

Anuncios Google

“Viejos, pobres y marginados”, así confesaron sentirse Rafael, Berenice y Olga luego de llegar a la tercera edad y pasar a ser “económicamente inactivos” e incluso, estar casi desasistidos por sus familiares.

Y es que según advierte la gerontóloga Rubia Molina, la situación económica es un factor de riesgo inminente para la aparición de depresión, especialmente en la población de adultos mayores. “Y todo se debe a un recorte de su manutención por un familiar o pensión por jubilación y vejez”.

Recalca que la tristeza, la ansiedad y la soledad han aumentado al menos un 52,3% en los últimos cinco años “primero por la migración del familiar ̶ hijos y/o nietos ̶ luego por la crisis del país hablando desde un punto de vista económico y social, y también la parte socio-afectivo por la muerte del compañero o un hijo, debido a los contagios del Covid-19 que también influye su estado de ánimo”, indica.

Agrega que la prevalencia de desánimo del Adulto Mayor recae en ambos sexos, “y es por eso es importante la atención geriátrica en los clubes de abuelos, este último debe mejorar en todas las estancias posible, ya que debido a la falta de financiamiento estos clubes están prácticamente desasistidos y de extinción”.

Por último, Molina señala que debido a este factor y de otros a nivel biológico, físico y emocional también se ha incrementado el desarrollo de otras patologías que tal vez hace 4 o 2 años no tenían, como la hipertensión y la diabetes, sin embargo; “hay una condición biológica que es inevitable que afecte el estado de su salud y calidad de vida”, enfatiza.

Convite: 86% de adultos mayores en Venezuela está en situación de pobreza

La organización no gubernamental Convite A.C. presentó los resultados y reflexiones del Proyecto Monitoreo del Acceso a la Salud en Venezuela y el Envejecimiento Poblacional en Venezuela, correspondiente al período 2020-2021, que sostiene que un 86% de adultos mayores están en condición de pobreza, y aunque el 70% tiene una pensión de vejez, estas asignaciones no tienen ninguna capacidad adquisitiva, no permite que las personas mayores puedan adquirir alimentos, medicamentos y puedan tener calidad de vida, “es decir, no permite que puedan proveerse los bienes y servicios más básicos para subsistir”, señala Francelia Ruiz, directora de proyectos de Convite.

También revela que para el año 2021, el 72,4%, de las personas mayores en Venezuela eran económicamente inactivas, sólo 1 de cada 4 personas mayores de 60 años se encontraban incorporadas en el mercado laboral, y un 48,5% de las mujeres adultas mayores se dedicaban a tareas del hogar.

En el caso de Punto Fijo, no hay datos precisos sobre la situación económica y de pobreza extrema de los adultos mayores del municipio, sin embargo en la entrevista con el sociólogo Ceferino Narváez, también trabajador de trabajador de la coordinación de Asistencia Social para el Adulto Mayor de la alcaldía Carirubana, informó que en el ayuntamiento dirigido por el nuevo alcalde Abel Petit se puso en marcha la apertura de dos coordinaciones para la atención del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad.

Este abuelo tiene 85 años de edad viaja en bicicleta los días de actividad en el Club de Abuelo Josefa Camejo, diagonal a la Alcaldía de Carirubana, para mantenerse se dedica a la limpieza de maleza en casas de Punto Fijo. Foto Cortesía

Indica que ambas coordinaciones están apenas en el levantamiento del estudio sociodemográfico y censos para captar, registrar y contabilizar los adultos mayores de Carirubana para determinar su situación económica laboral: pensionados, discapacitados, situación de pobreza y de abandono.

En contraste, la psicóloga Daniela Iraola dijo que la situación del Adulto Mayor ha empeorado por falta de políticas de Estado “porque carecemos de planes y programas que les brinden asistencia integral a los adultos mayores. Por lo menos acá en Venezuela no existe una política de Estado que los asista de forma integral”, sostiene.

Aunque Cactus24 no tiene datos oficiales sobre la situación económica laboral del Adulto Mayor, se pudo constatar que las calles del casco comercial de la ciudad de Punto Fijo, cada 100 metros de una esquina a otra de la Zona Libre, hay un adulto mayor, masculino pidiendo comida y dinero, como también hay quienes se han dedicado al trabajo informal, como el caso de Rafael de 73 años de edad, quien ha revelado que hay “muchos viejos que estamos en la calle que estamos rebuscando para comer, y no todos cobramos pensión”, aclara.

¿Cuántos productos compran un Adulto Mayor con la pensión?

Otro de los temas que mantiene en vilo a las personas de la tercera edad es el acceso a los productos de la cesta básica.

Para ello, Cactus24 realizó una encuesta para determinar ¿Cuántos productos compra un adulto mayor con la pensión?

La pensión de marzo cobrada en el mes de febrero 2022, de un monto de 7 bolívares, un adulto mayor solo compraba dos productos de la cesta básica.

Ahora, tras el aumento de pensión a medio Petro (130 bolívares o 30 dólares), los adultos mayores pueden adquirir al menos 10 productos, sin incluir proteínas, verduras y hortalizas. Sin embargo, estos abuelos tienen conciencia del ahorro y reconocen que cobran una sola vez al mes y deben administrar “los bolivitas” al menos para una semana.

Algunos Clubes de Abuelos le facilitan algunos alimentos a los adultos mayores que no tienen pensiones o están sin manutención familiar. Foto Cortesía

Fotos e infografía: Rut Cuauro Chirinos

Cactus24 (11-04-2022)