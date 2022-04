Cristiano se disculpa y hace invitación a hincha contra el que estalló

Anuncios Google

Cristiano Ronaldo ha sido duramente criticado por la violenta reacción tras la derrota del Manchester United en el Goodison Park con Everton, en el que además salió con una pierna ensangrentada.

Blom

Cuando se dirigía al camerino, se desquitó con un joven aficionado de los ‘Toffees’, que grababa con su celular el ingreso de los ‘Diablos Rojos’. CR7 lanzó el celular al suelo de un manotazo. Todo quedó registrado en video.

Mientras los medios ingleses aseguraban que el Manchester United investigaría al portugués por lo sucedido, el jugador se disculpaba en sus redes sociales y hacía una tentadora propuesta al hincha agredido.

«Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford, como muestra de juego limpio y deportividad», escribió Cristiano en su cuenta de Instagram.

CACTUS24 11-04-22