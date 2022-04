Marjorie de Sousa asegura que su hijo está enterado de los problemas legales de sus padres

Anuncios Google

Al poco tiempo del nacimiento de Matías Gregorio, su madre Marjorie de Sousa inició un proceso legal contra su padre Julián Gil. Luego de diversos encuentros con las autoridades, el actor perdió la patria potestad de su hijo menor; lo cual, hasta la fecha lamenta mucho. Ante esta situación, la protagonista de la telenovela Al otro lado del muro fue cuestionada sobre la posibilidad de que el niño, en un futuro, se entere de la batalla jurídica y los escándalos alrededor de ello entre quienes le dieron la vida; lo cual, no parece preocuparle mucho y explica las razones.

«Matías es un niño muy sano, muy centrado. Y Matías está enterando de muchas cosas; jamás se va a envenenar su corazón. Y, la verdad, que es un proceso que poco a poco va a ir viendo. Él sabe, nos ve en televisión, prendes la televisión y siempre salimos; entonces, no puedes esconder eso ¡no!», reveló De Sousa a los medios de comunicación. «Dejé mucho tiempo de hablar de ese tema. Estoy trabajando, me va muy bien. Gracias a Dios estoy muy bien y puedo seguir adelante».

La criolla ha salido adelante con su hijo. A través de las redes sociales deja ver el amor que tiene por Matías y lo bien que la pasan juntos. Desde salidas hasta la celebración del cumpleaños del pequeño, de lo que sus seguidores han sido testigos.

En lo que respecta el padre del niño, Julián Gil, no ha tenido contacto con el menor. La criolla asegura que el actor puertorriqueño no ha cumplido con la orden de manutención de su hijo.

Fan enamorado

Por otro lado, aprovechando la oportunidad, la criolla habló de su fan Luciano (el primogénito de Leticia Calderón), de quien aseguró estar pendiente para prepararle una sorpresa.

«Lo amé (a Luciano Collado). Les tengo que confesar que Lety (Calderón) y yo tenemos más de un mes tratando de vernos, porque le voy a dar la sorpresa a Luciano, y resulta que no hemos coincidido. Va a ser sorpresa porque de aquí a que nos encontremos. Lety está grabando, me puse a grabar, regresé; luego se fue ella, se enfermó, luego me enfermé. Dije ‘Lety, ¿es en serio?’; ya nos reímos. Pero bueno, sé que pronto se va a dar ese encuentro», contó Marjorie.

Luciano ha expresado abiertamente su amor por la venezolana.

Cactus24//06-04-2022