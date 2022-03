Diputada chavista asegura que ley de participación estudiantil busca generar cultura democrática en los liceos 

Anuncios Google

La diputada por el estado Falcón ante la Asamblea Nacional, Génesis Garveth, afirmó que la ley de Participación Estudiantil buscará generar una cultura «democrática» en los liceos del país. A su juicio, será a través de las asambleas de estudiantes y procesos de votación que los alumnos podrán determinar la ejecución de proyectos educativos y financieros en sus instituciones educativas una vez aprobado el proyecto de ley.

«Ellos se podrán organizar a través de sus vocerías y de los encuentros que ellos tendrán permanentemente como federación para plantear ante diferentes instancias gubernamentales sus programas, los estudiantes podrán organizarse en función de ellos mismos para buscar la forma de reparar su autobus, buscar formas de financiamiento y emprendimiento», dijo la parlamentaria.

En una entrevista concedida Con Goyo Loyo, programa que transmite Super Stereo 94.5 FM en la ciudad de Coro, la diputada aseguró que el instrumento jurídico buscará garantizar que la población más jóven conozca los mecanismos democráticos.

«Es garantizar que las generaciones más jóvenes hayan valores cultivados en el marco de la paz, el diálogo y la participación y que en futuro puedan creer profundamente en el voto y en la democracia como la vía para que el país siga avanzando», comentó.

Sistema educativo en pésimas condiciones

El colegio de profesores del estado Falcón, aseguró que no están dadas las condiciones para volver a las aulas por falta de mantenimiento a las estructuras educativas. Asimismo, denunciaron que el programa de alimentación escolar no cumple con el plan nutricional para atender a la población estudiantil. Según voceros de Fe y Alegría en el estado Falcón, el personal docente y los alumnos no tienen acceso a las comunicaciones producto de la crisis en los servicios públicos.

No obstante, las declaraciones de Garveth, refieren que la ley de Participación Estudiantil que discute la juventud del Psuv en algunos liceos, le permitirá a los estudiantes generar mecanismos de financiamientos para solventar los problemas educativos. «Así como los muchachos cuando van a salir de quinto año salen a las avenidas a hacer cualquier tipo de rifa para financiar una fiesta o una graduación, ya también veremos por ahí a los jóvenes creando iniciativas fundamentales para también generar recursos que le permita darle soluciones a los estudiantes y eso es lo que busca la ley», declaró.

Informó que la ley será discutida en los 186 liceos del estado Falcón y a las más de 5.800 instituciones de educación media en Venezuela. Las Comisiones de Desarrollo Social Integral y de Educación Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de la AN, realizarán un informe para la segunda discusión con las observaciones de la consulta con los diversos sectores estudiantiles.

Redacción Jhonattam Petit

Cactus24//30-03-2022