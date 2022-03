Bruce Willis se retira de la actuación por sufrir afasia

Anuncios Google

Bruce Willis se retira del mundo artístico tras ser diagnosticado con afasia, una enfermedad que dificulta hablar, escribir y leer.

La hija del actor de 67 años, Rumer, compartió en Instagram que su padre “ha estado experimentando algunos problemas de salud que están afectando sus habilidades cognitivas”.

“Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él”, escribió Rumer el miércoles en el pie de foto, junto a una imagen de Bruce sonriendo a la cámara.

Willis, ganador de dos premios Emmy y de un Globo de Oro, ha protagonizado películas como Pulp Fiction, Sin City, Die Hard, Armageddon y más.

¿Qué es la afasia?

La afasia es un problema médico causado por un daño en las partes del cerebro responsables del lenguaje.

Para la mayoría de las personas, estas áreas están del lado izquierdo del cerebro, y por lo general, la afasia ocurre de repente.

A menudo es resultado de una lesión en la cabeza o un ataque al cerebro.

También puede desarrollarse poco a poco, como en el caso de un tumor en el cerebro o una enfermedad neurológica progresiva.

El trastorno afecta la comprensión de lo que dicen los demás, así como el habla.

También afecta la lectura y escritura.

Según el Instituto de Afasia, con sede en Canadá, la enfermedad es un problema de comunicación, pero que quienes viven con ella entienden lo que sucede a su alrededor, incluso si no pueden comunicarse bien.

Sin embargo, la afasia puede resultar en un profundo aislamiento social debido a la imposibilidad de comunicarse con los demás.

“La forma más fácil de entender esto es pensar en ti mismo en un país donde no hablas el idioma. No podrías expresarte, comprender a los demás, leer o escribir, pero esto no significa que no sabrías lo que quieres decir o comunicar”, describe el instituto en su sitio digital.

CACTUS24 30-03-22