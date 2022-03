Leonardo Morales: Tengo poca preocupación por los que puedan irse con Henri Falcón

Anuncios Google

El miembro del comité ejecutivo de Avanzada Progresista Leonardo Morales declaró que tiene poca preocupación y dudas por los que puedan irse con Henri Falcón a fundar otro partido.



Aseguró que contra Falcón la organización no impuso ninguna sanción, que no fue expulsado y que él seguiría siendo presidente de Avanzada Progresista si no hubiera decidido coger otro rumbo.



Aclaró que con Falcón se fueron unos pocos: dos miembros del comité ejecutivo y 9 líderes regionales.



Reiteró que su partido va a un proceso de inscripciones en las regiones y a un proceso nacional para renovar sus autoridades.

Morales negó que el Gobierno tenga que ver con esta separación y aseguró que la causa está en las diferencias entre quienes dirigían Avanzada Progresista.

Cactus24 28-03-22