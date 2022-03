Detienen a maestra y directora de colegio por presunto abuso sexual contra niña en México

Anuncios Google

La directora junto a una de las maestras del Colegio Montessori Internacional fueron detenidas en Ciudad Juárez, México señaladas como presuntas responsables de abuso sexual en contra una niña de cuatro años.

La denuncia fue interpuesta por la madre de la menor y por la cual, elementos de la policía realizaron un cateo en el domicilio.

En ese lugar se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión, una en contra de Mónica C. R. de 51 años y la otra en contra de Adriana Lucía H. G., de 27 años de edad, quienes aparecen como probables responsables del delito de violación con penalidad agravada en perjuicio de la menor de 4 años.

La mamá de la niña relató que su hija comenzó a cambiar de comportamiento poco después de su ingreso a la escuela. La escolar fue inscrita en la institución en agosto de 2021, inició clases en septiembre y luego en octubre ya no quería ir más.

“Yo vengo denunciando porque hubo violación contra mi hija, una menor de 4 años, por parte de la maestra y de la directora. Mi niña entró desde agosto, en septiembre fue cuando acudió a las clases; en octubre ya no quería acudir, me ponía pretextos, que se sentía mal, que le dolía la panza, mil cosas, pero yo pues la tenía que traer”, dijo.

La madre explicó que las mujeres le daban a la niña una sustancia para dormirla y abusar de ella. La progenitora comenzó a notar comportamientos extraños en su hija, quien siempre estaba soñolienta y se negaba a ir al colegio.

“La traía a la fuerza, entonces pasaba un tiempo, venía bien y otra vez me decía no quiero ir, que me siento mal, me duele la cabeza, etc”, señaló la mamá de la menor, según reseña Milenio.

Cactus24//28-03-2022